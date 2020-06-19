22-летний боец ВСУ погиб от пули снайпера: фото и фамилия героя

В четверг, 18 июня, на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний Богдан Коваленко.

Об этом сообщил председатель Нововодолажской ОТГ Александр Есин, откуда военнослужащий родом.

Погибший родился 2 января 1998 года. С 2017 года его он проходил военную службу по контракту. Был наводчиком-оператором 2-го разведывательного свода 1-го механизированного батальона воинской части А-0693.

По словам поселкового головы, у погибшего остались отец и бабушка. Похоронят Богдана в воскресенье, 21 июня.

Как сообщал “источник”, в среду, 17 июня, попрощались с погибшим на Донбассе командиром отделения взвода управления разведывательной роты 30 ОМБр прапорщиком Леонидом Добрянским с позывным “Старый”. В последний путь его провели в Киеве, где вместе с семьей проживал Леонид.

Также в этот день на Донбассе от полученного в бою ранения умер матрос Илья Струк.