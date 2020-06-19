Погибли тысячи защитников Украины: в Минобороны озвучили пугающую статистику войны на Донбассе

В зоне боевых действий на Донбассе за январь-май 2020 года погибли 32 военных Вооруженных сил Украины.

Как сообщает “источник”, об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос издания “Радио Свобода”.

За указанный период 220 украинских военных получили ранения.

С начала войны в Донбассе по состоянию на 31 мая 2020 года погибли 2 644 военнослужащих ВСУ, а 10 033 получили ранения.

Теоретически действующее перемирие, хотя и было объявлено всеобъемлющим, постоянным и бессрочным, было нарушено почти сразу после заявленного начала и с тех пор нарушается постоянно.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года.

По данным ООН, с марта 2014 года по 31 октября 2019 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 000 до 13 200 человек (гражданских и военных).

Российские оккупационные силы и их наемники (пророссийские боевики) продолжают систематически нарушать Минские соглашения, которые президент РФ Владимир Путин называл единственным механизмом урегулирования ситуации.

Как сообщал “источник”, 18 июня на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний украинский военный Богдан Коваленко.