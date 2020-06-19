Еще одна область ужесточает карантин: что будет под запретом

В пятницу, 19 июня, в Житомирской ОГА решили усилили карантин из-за ухудшения ситуации с распространением эпидемии коронавируса в регионе. В области запретили работу оздоровительных лагерей, проведения массовых мероприятий, а также усилили контроль за соблюдением карантинных норм в помещениях и общественном транспорте.

Об этом по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Чиновник отметил, что после ослабления карантина в области показатели эпидемической ситуации в области ухудшились. В частности, инцидентность составляет 13,42, загруженность коек в учреждениях здравоохранения – 3,08%; количество ПЦР и ИФА тестов – 27,24.

Учитывая данные показатели в ОГА приняли решение:

усилить контроль за соблюдением населением карантинных норм в помещениях и общественном транспорте, в частности использованием средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), соблюдением социальной дистанции между гражданами, использованием дезинфицирующих средств;

запретить работу детских учреждений оздоровления и отдыха области;

запретить проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек;

запретить работу заведениям общественного питания, ресторанного бизнеса и кафе, кроме предоставления услуг по питанию только на открытых, летних площадках;

проводить религиозные мероприятия, богослужения при соблюдении карантинных норм.

Также в области будут жестче проверять соблюдение мер безопасности при перевозках граждан городским, пригородным и междугородным транспортом, а также работу рынков и магазинов по соблюдению карантинных мероприятий, а в случае выявления нарушений – деятельность этих объектов может быть остановлена.

Напомним, 19 июня на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.

По состоянию на утро пятницы, 19 июня, Украина поставила очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом – за сутки зафиксирован 921 новый случай COVID-19.

К слову, во Львовской области приняли решение о продлении карантина из-за COVID-19 в связи с значительным количеством новых случаев заболевания. Карантин на Львовщине продлен минимум до 22 июня.