Xiaomi Note 8 Pro – особенности

В современном мире просто не обойтись без мобильного телефона. Многие имеют смартфоны. И смартфоны Xiaomi предпочтительны для многих. Особого внимания заслуживает стильная и современная, многофункциональная модель Xiaomi Note 8 Pro 128GB White. В интернет-магазине Comfy вы сможете более подробно ознакомиться с характеристиками и описанием смартфона, узнать цены и приобрести с быстрой, удобной доставкой, даже не выходя из дома.

бюджетный бренд Redmi выпускает качественные телефоны. И новый смартфон Redmi Note 8 Pro понравится всем, кто мечтает иметь под рукой функциональный девайс по лояльной стоимости. Здесь высокое качество безупречно сочетается с адекватными ценами. И подобное соотношение – то, что вам нужно.

Характеристики смартфона впечатляют. Здесь огромный экран, корпус выполнен из прочного стекла, градиентный эффект. Здесь есть четыре камеры, большая память. Кроме того, батарея – на 4500 мАч. Есть специальное встроенное охлаждение тепловой трубкой. Также следует выделить и порт для наушников в три с половиной миллиметра. А еще – быстрая зарядка и слот для двух SIM карт или SIM+micro-SD. Возможно выбирать из трех востребованных цветов – графитово-серого, жемчужно-белого и в цвете морской волны.

В этом смартфоне практически нет недостатков. Он представляет собой классический ансамбль из стеклянных панелей с алюминиевой рамкой и эргономично закругленных краев. Здесь впечатляет олеофобное покрытие с обеих сторон, есть металлические кнопки с уверенным приятным кликом. Они – единственные подвижные детали в конструкции. В небольшом V-образном вырезе находится прекрасная фронтальная камера.

На задней панели – блок с камерами – вертикальный, с выделенным контрастным кольцом на верхнем объективе. В рамку вписывается и TOUCH-ID.

Большой экран впечатляет. Здесь следует добавить широкоугольный модуль, который весьма хорош. На снимках в вечернее время можно с помощью широкоугольной камеры получить приближенное к реальности небо, снимая вечерние пейзажи.

Производительность достойная – важная составляющая. Игры — это смартфон тянет прекрасно, работая два дня без подзарядки.

Из положительных характеристик следует выделить доступность цены, прекрасное качество, безупречный стильный современный внешний вид, а также наличие NFC. Кроме того, батарея на 4500 мАч – веский аргумент в пользу подобного выбора. Здесь прекрасные возможности для создания фотографий. Качественная сборка.