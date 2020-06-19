Обучение в Чехии – особенности

Родители, которые заинтересованы в счастливом будущем своего ребенка, заботятся о том, чтобы он получил достойное образование. И обучение зарубежом – это престижно, востребовано, это путь к успеху в карьерном росте. Многие предпочитают образование в Чехии. На то есть масса веских причин. На сайте https://rg.ru/articles/gostudy/ для вас – возможность учебы в чешских университетах с языковой школой GoStudy. Языковые курсы – это путь к бесплатному обучению в Европе.

Качественное обучение за рубежом – это европейское образование высшего стандарта, с многовековыми традициями. Система чешского образования имеет несколько ступеней – дошкольное и среднее образование, а также среднее-профессиональное.

Из положительных характеристик образования в Чехии следует выделить качественное европейское образование, а также современную инфраструктуру чешских ВУЗов. Кроме того, здесь высокий уровень технического обеспечения учебного процесса. Процедура поступления весьма либеральна. Стоимость обучения достаточно низкая, возможно даже бесплатное обучение. Также недорогое здесь жилье и питание.

Есть возможность проходить практику во время обучения в ВУЗе, собрать рекомендации фирм еще до получения диплома.

Осуществляется государственная поддержка студентам. Здесь действуют студенческие скидки, а также оказывают социальную поддержку.

Из ступеней высшего образования следует выделить бакалавриат и магистратуру, а также аспирантуру и МВА. Программы обучения предлагают государственные и частные высшие учебные заведения. GoStudy – чешский учебный центр с правом проведения государственного экзамена. Здесь занимаются языковой и специальной подготовкой иностранных абитуриентов для поступления в чешские ВУЗы на бесплатные отделения. И если вы хотите, чтобы ваш ребенок проходил обучение в Чехии, то GoStudy будет надежным помощником для того, чтобы реализовать желаемое.

В университетах Чехии обучение ведется на чешском языке. Высшее образование здесь на всех трех уровнях – в бакалавриате и магистратуре, а также докторантуре – абсолютно бесплатно для граждан Чехии, а также для иностранных студентов. Вы оплачиваете только первый год, когда будете изучать чешский язык и подготавливаться к поступлению. После этого получение высшего образования в Университете Чехии будет для вас совершенно бесплатным.