Будут действовать жестче: Кабмин усиливает контроль за соблюдением карантина

Кабинет министров решил усилить контроль за соблюдением карантина в Украине.

Об этом в ходе заседания правительства 19 июня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Более жесткие меры премьер объяснил необходимостью обеспечения безопасности украинцев.

Он подчеркнул, что местные власти, которые должны усиливать карантин на территории того или иного региона, в некоторых случаях просто закрывают глаза на существующие угрозы.

“Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к Виктору Ляшко: в регионы должно выезжать руководство Минздрава во главе с главным санврачом. Также должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности“, – сказал глава правительства.

Как сообщал “источник”, на заседании Кабмина 19 июня премьер-министр также заявил о том, что в Украине началась вторая волна коронавируса.