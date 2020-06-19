Ситуация с COVID-19 на Новопсковщине: в районе заседала комиссия по ТЭБ и ЧС

Под председательством главы Новопсковской районной государственной администрации Светланы Слюсаревй состоялось очередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает пресс-служба РГА.
На заседании рассмотрен ряд вопросов по ослаблению противоэпидемических мероприятий на территории Новопсковского района, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, которые были ранее отсрочены .
Решением Комиссии было разрешено с 23 июня :
- посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях;
- проведение профессиональной подготовки, поэтапной и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, подготовительных мероприятий к практической подготовки на производстве, лабораторных работ и тренажерных занятий;
- получение документов об образовании;
- работу учреждений дополнительного образования;
- деятельность учреждений, оказывающих услуги по размещению.
В связи с новым лабораторно подтвержденным случаем заболевания коронавирусной инфекцией на территории пгт Новопсков и нестабильной эпидемической ситуацией на территории Новопсковского района, Комиссией было принято решение отложить рассмотрение следующих вопросов после 10 июля года включительно:
- посещение учреждений дошкольного образования на территории Новопсковского района;
- деятельность учреждений культуры, относящихся к совместной собственности территориальных громад сел, поселков по приему посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие;
- деятельность заведений питания, в частности приема посетителей в помещениях, из условия соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Вопрос об отдыхе детей в лагерях с дневным пребыванием на базе учебных заведений летом 2020 будет рассмотрен после 31 июля 2020 года включительно.
Также Комиссия решила с 22.06.2020 года по 17.07.2020 года, во всех населенных пунктах Новопсковского района, провести рейды среди субъектов хозяйствования по соблюдению ими санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных ЗУ “О защите населения от инфекционных болезней “.