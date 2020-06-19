Ситуация с COVID-19 на Новопсковщине: в районе заседала комиссия по ТЭБ и ЧС

Под председательством главы Новопсковской районной государственной администрации Светланы Слюсаревй состоялось очередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба РГА.

На заседании рассмотрен ряд вопросов по ослаблению противоэпидемических мероприятий на территории Новопсковского района, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, которые были ранее отсрочены .



Решением Комиссии было разрешено с 23 июня :