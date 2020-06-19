Маша Ефросинина рассказала о неловком моменте – ведущая стала свидетелем разговора о ее новой прическе

Недавно Маша Ефросинина стала обладательницей густой трендовой челки. Однако такой эксперимент с внешностью пришелся по вкусу далеко не всем. Сначала хейтеры критиковали новый имидж ведущей в соцсетях, а теперь переключились в реальную жизнь.

Так, на своей странице в Instagram телезвезда поделилась курьезной историей, которая произошла с ней в одном из столичных заведений. Ефросинина стала случайным свидетелем разговора, который касался ее новой стрижки.

“Тот неловкий момент, когда за соседним столиком обсуждают, как тебе не идет челка, но из-за нее же не узнают и говорят супер громко”, – написала телеведущая, добавив хэштеги #говоритетише #ярядом.

Фолловеров позабавил рассказ ведущей и они тут же поинтересовались, не вмешалась ли она в разговор.

“Умоляю, скажите, что вы сделали этот момент эпичным и попросили их не обсуждать чужие челки”, – написала одна из подписчиц Ефросининой. Телеведущая ответила на комментарий еще более смешной историй.

“Однажды беременной я была на маникюре в салоне! И вдруг одна женщина на весь зал крикнула: “Эй, а кто знает разродилась ли там Ефросинина?”. Я встала, подошла к ней и сказала: “Еще нет, простите! Дайте ваш номер, я сразу лично сообщу”. Ей стало в момент плохо, она начала задыхаться! С тех пор я не включаюсь в чужие беседы”, – рассказала она.