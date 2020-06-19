Началась вторая волна: Кабмин выступил со срочным обращением по коронавирусу

В Украине началась вторая волна коронавируса.

Об этом в пятницу, 19 июня, во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“К сожалению, в Украине очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом. Очень большое количество людей перестали соблюдать карантинные правила. Мы получили результат – сегодня почти тысяча случаев заболевания, подтвержденных тестированием. Это очень тревожный сигнал для всех. У нас уже две области, где наполненность больниц в отделениях составляет более 50%, реанимации Александровской больницы переполнены. Таким образом мы имеем очередную (вторую) волну заболеваемости коронавирусом в Украине “, – заявил Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 19 июня, Украина поставила очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом – за сутки зафиксирован 921 новый случай COVID-19.

Также “источник” сообщал, что количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки был лабораторно подтвержден диагноз Covid-19, увеличилось на 92 человека.