Кабмин анонсировал резкое повышение зарплаты медикам: озвучены суммы

Кабмин анонсировал повышение заработной платы медицинским работникам: оклад врачей будет повышен на 75%, младшего медицинского персонала – на 50% минимальной заработной платы.

Об этом в пятницу, 19 июня, во время внеочередного заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы украинского правительства, расходы на зарплаты медикам будут выделены на сумму почти 8 миллиардов гривен.

“Всем врачам, независимо от должности, мы предлагаем повысить оклад на 75 процентов. Среднему медперсоналу предлагаем повысить зарплату в размере 50 процентов минимальной зарплаты. В денежном эквиваленте – это примерно 2360 гривен. Младшим медицинским сестрам предлагаем повысить зарплаты в размере 25 процентов минимальной зарплаты – то есть ориентировочно 1180 гривен. Это повышение планируем осуществить в период с 1 сентября этого года “, – заявил Шмыгаль.

Глава Кабмина отметил важную роль медиков в Украине и их вклад в борьбе с коронавирусом.

“Сегодняшняя наша война – это не только агрессия на Востоке, но и борьба с эпидемией коронавируса. Почти 7000 врачей стали на борьбу с коронавируса. Мы хотим, чтобы работа медиков была не только почетной, но и хорошо оплачиваемой“, – заявил премьер-министр.

Напомним, 19 июня на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.

По состоянию на утро пятницы, 19 июня, Украина поставила очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом – за сутки зафиксирован 921 новый случай COVID-19.

Также “источник” сообщал, что количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки был лабораторно подтвержден диагноз Covid-19, увеличилось на 92 человека.