Ученые смогли узнать “любимую” группу крови у коронавируса: кому не повезло

Ученые из Великобритании выяснили, что предрасположенность к заболеванию человека коронавирусом напрямую зависит от его группы крови.

Соответствующие результаты опубликовали в медицинском журнале Новой Англии.

Результаты соответствующего исследования показали, что люди со второй группой крови (А) имеют больший риск развить тяжелые симптомы в случае инфицирования коронавирусом. А люди с первой (О) – риски меньше, чем люди с другими группами крови.

При этом нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что шансы развития тяжелых осложнений от коронавируса также могут зависеть от иммунитета человека.

Как сообщал “источник”, ранее в США впервые начали тестировать вакцину от коронавируса на людях – ее ввели четырем добровольцам, которые были заражены опасным COVID-19.

Также известный украинский врач опроверг несколько известных мифов о коронавирусе и его лечении.