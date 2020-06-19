Сергей Гайдай проверил работу КПВВ «Станица Луганская»

Находясь в Станице Луганской, председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай проинспектировал работу КПВВ.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Сейчас этот контрольный пункт работает с 06:00 до 20:00, а с сегодняшнего дня пропуск людей осуществляется с 09:00 до 18:00 по отдельному решению командующего операции Объединенных сил.

По состоянию на 15:30 с неподконтрольной территории в течение дня линию разграничения пересекли 460 человек, в обратном направлении – 219.

Накануне основной сессии внешнего независимого оценивания Сергей Гайдай привез партию санитайзеров в Станицу Луганскую.

«Во время проведения ВНО в условиях карантина мы должны заботиться о безопасности. Крайне важно, чтобы дети и учителя придерживались профилактических норм. Им пригодятся средства профилактики », – отметил Сергей Гайдай.

Также глава Луганской осмотрел ход ремонта автодороги С131624 (КПП «Красная Таловка» – Луганск) – Станица Луганская на участке км 0 +000 – км 2 + 700.