Как украинцам попасть в США во время пандемии: детальное разъяснение

Посольство США в Украине разъяснило, как в период пандемии украинцы могут попасть в Соединенные Штаты.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

Если у гражданина Украины есть действующая виза в США и в течение последних 14 дней, предшествующих поездке, он находился в Украине или в другой стране, на которую не распространяются американские ограничения, связанные с Covid-19, украинец может отправляться в США.

В случае, если гражданин Украины направляется в США транзитным рейсом, то ему нужно учитывать ограничения, связанные с Covid-19 и планировать поездку соответствующим образом.

Во время путешествия в США, транзит через определенные страны, включая страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию, пока запрещен для большинства иностранцев с визами.

Подробная информация о существующих карантинных ограничениях размещена на сайте посольства.

Действие ограничений не распространяется на граждан США или владельцев “зеленой карты”, которые хотят вернуться в Соединенные Штаты из Украины.

По состоянию на 19июня вСША было зафиксировано 2 263 982 случая заболевания Covid-19. Количество умерших— 120 688 человек, выздоровевших— 931 079 человек.

США находятся на1-м месте в мире поколичеству случаев заболевания коронавирусом. Далее следуютБразилия (983 359), Россия (569 063), Индия (382 143), Великобритания (300 469), Испания (292 348), Перу (244 388), Италия (238 159).

Как сообщал “источник”, с 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение. Однако это касается лишь некоторых стран.