Украинская теннисистка триумфально выступила на престижном турнире

Украинская теннисистка Катарина Завацкая стала победительницей турнира European Men’s and Women’s Pro Tennis Series, который принимал французский Экс-ан-Прованс в период с 17 по 19 июня.

На пути к финалу соревнований наша соотечественница одержала четыре победы и потерпела одно поражение. В главном матче турнира украинке противостояла местная теннисистка Клоэ Паке, занимающая 174-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты. С соперницей 20-летняя уроженка Луцка расправилась в двух сетах – 6:4, 6:3.

Отметим, что на сегодняшний день в рейтинге WTA Завацкая занимает 105-е место. Это четвертый результат среди украинок.

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