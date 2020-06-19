За шесть дней НВФ совершили 20 обстрелов на Луганщине: один боец ВСУ погиб, 10 были ранены

В период 12-18 июня 2020 в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области зафиксировано 20 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

12 июня 2020 вследствие обстрела из стрелкового оружия вблизи с. Крымское Новоайдарского района 1 военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил огнестрельное ранение шеи.

13 июня 2020 вследствие обстрелов неподалеку с. Крымское Новоайдарского района 1 военнослужащий ВСУ получил огнестрельные ранения мягких тканей лица. В этот же день возле с. Новозвановка Попаснянского района 1 военнослужащий ВСУ получил ранения несовместимые с жизнью, еще 8 украинских военнослужащих ранены – получили взрывные травмы. За указанный период раненых и погибших среди гражданских лиц, обстрелов населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области задокументировали очередной факт поставки РФ запрещенного вооружения подконтрольным ей НВФ. На территории заброшенного частного домовладения в поселке Голубовское Попаснянского района обнаружено шесть противопехотных фугасных мин нажимного действия ПМН-2. Данное вооружение не имеет механизма самоликвидации, а потому его использование запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенции 1997 года.

В течение недели по фактам обстрелов начато 6 уголовных производств, другие случаи обстрелов расследуются в рамках ранее зарегистрированных производств.

Следователями и прокурорами проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств событий, принимаются меры к установлению виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Всего за указанный период прокурорами управления сообщено о подозрении 3 лицам, с их участием судами принято 1 приговор.