Джамала представила уникальный трек, написанный всего за 40 минут

Джамала, которая вот-вот станет мамой во второй раз, презентовала трек “Пастка”, написанный совместно с музыкантом Vakula. Это особая песня в карьере певицы, поскольку была записана в рекордно быстрые сроки.

На своей странице в Instagram исполнительница рассказала, как создавалась эта уникальная композиция. По словам певицы, это произошло во время пика домашней изоляции.





“Я вышла подышать во двор с ребенком и бабушкой, когда Vakula прислал мне инструментальное демо, – вспоминает Джа. – Я пулей побежала домой, сказав домашним: “Дайте мне 40 минут, погуляйте”. Я не знаю, почему 40. Но именно столько времени мне и понадобилось. Я забежала к своему макбуку и обычному микрофону, открыла блокнот, настроила баланс, закрыла глаза… Увидела точно о чем и что мне хочется сказать, начала писать. Я знаю, возможно, вам в такое слабо поверится, да и у меня впервые такое, но я писала текст и мелодию, собирая куплет, припев и бридж в реальном времени, без остановок самой записи!”.

“Уникальность этой работы в том, что все я записала в одном тейке – записывая себя сама дома и параллельно сочиняя на ходу в блокнот. И это одновременно и первое демо, и финальная, и альбомная версия! Я не поменяла ни слова, ни ноты в основном вокале! Единственное, на что мне не хватало времени – это на беки, которые я тихонечко записала, а потом кое-где дописала на студии”, – добавила звезда.