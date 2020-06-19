Маски сорваны не только у кукол: Лукашенко пояснил зачистки в стране перед выборами

Президент Беларуси Александр Лукашенко пояснил зачистки в стране перед выборами главы государства.

Об этом он сказал на совещании, посвященном мерам поддержки реального сектора экономики, передает “источник” со ссылкой на агентство “Белта”.

По словам Лукашенко, силовикам удалось сорвать масштабный план дестабилизации страны.

“Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и приведения страны к некоему Майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси”,— сказал он.

Ни имена кукловодов, ни страну, где они находятся, Лукашенко не назвал.

При этом он добавил, что за последние сутки активизировались силы,“которые начинают интенсифицировать, раскачивая ситуацию в стране”.

По словам Лукашенко, сегодня“фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси”, при этом интерес к стране ощущается с запада и с востока.

Президент Беларуси также заявил, что никому“не позволит сломать страну”.

Как сообщал “источник”, ранее в Беларуси задержали конкурентов Лукашенко на будущих выборах блогера Сергея Тихановского и экс-банкира Виктора Бабарико.

Вечером 18 июня в Минске прошел пикет против действующего президента Александра Лукашенко.