Рада продлила действие коронавирусного закона: о чем в нем говорится

Верховная Рада приняла законопроект №3636 “О внесении изменений в раздел II “Заключительные положения” Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)” (относительно продления срока действия в связи с угрозой роста заболеваемости населения коронавирусной болезни (COVID -19).

Законопроект поддержали 311 народных депутатов.

“Проект закона разработан с целью обеспечения доступа больных коронавирусной болезнью граждан к лекарствам и предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) среди населения Украины“, – сказано в пояснительной записке.

Проект закона продлевает до 1 января 2021 года срок действия Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)” от 30 марта №539-IХ. Изначально закон должен был действовать до 1 июля 2020 года.

Этот закон дает возможность лечить пациентов с COVID-19 незарегистрированными препаратами, которые рекомендованы официальным органом Соединенных Штатов, стран – членов ЕС, Британии, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения COVID-19 в соответствующей стране.

Также закон допускает использование зарегистрированных медикаментов по показаниям, не указанным в инструкции для медприменения при наличии доказанной эффективности по лечению коронавируса.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро пятницы, 19 июня, Украина поставила очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом – за сутки зафиксирован 921 новый случай COVID-19.