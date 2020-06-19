В ЕС приняли решение о продлении санкций против России: назван срок

Евросоюз продолжит экономические санкции в отношении РФ еще на 6 месяцев – до января 2021 года. Об этом договорились лидеры стран ЕС в пятницу, 19 июня.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

“Лидеры ЕС договорились сегодня на видеоконференции EUCO о продлении экономических санкций в отношении России еще на 6 месяцев. Это будет оформлено в ближайшие недели“, – написал Йозвяк.

Как сообщал “источник”, 18 июня Совет Европы продлил санкции против России за аннексию Крыма еще на один год, несмотря на все попытки РФ добиться отмены санкций из-за коронавируса.

К слову, ранее Украина не пропустила в ООН резолюцию России, которой та хотела добиться ослабления санкций на фоне пандемии коронавируса.