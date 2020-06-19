В Киеве неадекват с ножом напал на прохожего: фото с места ЧП

Около 5 часов утра 19 июня неадекват с ножом напал на прохожего в Киеве.

Об этом сообщается на Facebook-странице Патрульной полиции столицы.

На службу “102” утром позвонил гражданин и сообщил, что во дворе дома на Оболонском проспекте неизвестный мужчина бегает с ножом. По словам заявителя, у одного из подъездов этот человек якобы ударил прохожего.

Мужчина подробно описал внешний вид преступника и указал направление его движения.

Отрабатывая полученную информацию, патрульные обнаружили гражданина, похожего по описанию заявителя.

Едва заметив служебный автомобиль, преступник начал убегать. Патрульные догнали и остановили его. Во время проверки в сумке мужчины обнаружили нож.

В это же время в полицию поступил вызов о телесных повреждениях. Сотрудники охранного холдинга обнаружили мужчину с проникающим ножевым ранением, который лежал на земле. Они оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Пострадавший описал нападавшего, описание совпадало с внешним видом задержанного ранее мужчины.

Врачи госпитализировали пострадавшего, а на место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщал “источник”, ранее неизвестный мужчина напал в Киеве на девушку и нанес ей 17 колотых ран ножом.

Также ранее в Запорожье мужчина ударил ножом грузчика супермаркета.