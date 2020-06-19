Бил головой о бетонную стену: северодончанина осудили за умышленное убийство матери сожительницы

По принципиальной позиции прокуратуры Луганским апелляционным судом оставлено без изменений приговор Северодонецкого городского суда Луганской области, которым лицо признано виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и приговорено к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

Стороной обвинения доказано, что в июле 2019 года в г.. Северодонецке местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапно возникшего конфликта с матерью сожительницы трижды ударил ее головой о бетонную стену. В дальнейшем подсудимый нанес женщине множественные удары ногами и руками в разные части тела. После совершенного преступления последний скрылся с места происшествия. Пострадавшую нашли мертвой на лестничной площадке общежития.

Коллегия судей Луганского апелляционного суда поддержала позицию прокуратуры, приняла во внимание доводы прокурора и неопровержимые доказательства вины обвиняемого. Апелляционную жалобу защитника суд оставил без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции – без изменений.

Суд апелляционной инстанции согласился, что предназначенное мужчине наказание соответствует степени тяжести совершенного им преступления.

Сейчас приговор вступил в законную силу.