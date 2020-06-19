Уилл Смит назвал развод с первой женой худшим событием в жизни

Уже 23 года Уилл Смит женат на актрисе Джаде Пинкетт-Смит, с которой воспитал двоих детей – 22-летнего Джейдена и 20-летнюю Уиллоу. Однако до свадьбы со звездой “Матрицы” актер был три года женат на Шери Зампино. Брак распался, когда их сыну Трею было всего 2 года, и сейчас Смит называет развод худшим событием в жизни.

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“С Шери и Треейм была по-настоящему тяжелая ситуация, – рассказал 51-летний актер в ток-шоу своей жены Red Talk Table. – Развод был худшей вещью в моей взрослой жизни, для меня он был окончательным провалом. Мне доводилось переживать тяжелые времена, но ничто не сравнится с таким провалом, как развод с матерью моего 2-летнего сына”.

Смит и Зампино поженились в 1992 году и развелись в 1995-м. Маленький Трей остался жить с матерью, хотя Уилл часто с ним виделся и поддерживал ребенка. Дети актера хорошо ладят, а бывшая жена и Джада Пинкет-Смитт подружились не сразу. Изначально между женщинами был конфликт, вмешаться в который пришлось самому Смиту. “Я говорила тебе: “С*ка, ты живешь в доме, который я выбрала”, а ты ответила: “Теперь это мой дом”, – вспомнила Зампино (ныне – Флетчер) на шоу Джады.