На Луганщине полицейские возобновили патрулирование в поездах

В связи с возобновлением железнодорожных перевозок в Луганской области, которые были приостановлены во время карантина, полиция области возобновила патрулирование в пассажирских и пригородных поездах.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Луганской области.

Основные задачи патрулирования – обеспечение общественной безопасности и правопорядка, недопущения перемещения оружия, взрывчатки, наркотических средств и других, запрещенных к обороту, веществ и предметов.

К патрулированию привлекаются бойцы батальонов особого назначения и кинологи со служебными собаками, которые сопровождают поезда со станции Лисичанск до станции Сватово и в обратном направлении.