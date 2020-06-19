Бывшая жена рэпера Сереги рассказала о “маленькой победе” в их борьбе за детей

Полина Ололо продолжает бороться за двоих детей, которых, как она утверждает, бывший муж Сергей Пархоменко (рэпер Серега) силой у нее отобрал. Девушка в подробностях рассказывает в Instagram о происходящем, а сейчас сообщила подписчикам о “маленькой победе”.

На днях экс-супруга музыканта отправилась в Харьков, чтобы перевести сыновей из местного лицея в Киев, где они учились до того, как их забрал отец. Директор заведения, по словам Полины, не принимала заявление об отчислении, при этом “откровенно нервничала, постоянно звонила Сереже и исполняла все его незаконные действия”. В итоге Ололо вызвала полицию для фиксации действий в школе против родителей.

Фото: instagram.com/polina_lola

Спустя несколько дней мама двоих детей снова приехала в харьковский лицей с требованием отдать ей документы. На этот раз ей препятствовала заместитель директора учебного заведения.

“Фантазии Дианы Леонидовны меня впечатлили: мое заявление в четверг было зарегистрировано в 18:08, а рабочий день окончен в 18:00, поэтому, по их мнению, мое заявление не подлежит рассмотрению! А то что я пол дня в рабочий день добивалась регистрации заявления и зарегистрировали его только когда пришел представитель отдела образования, на этот факт никто не брал во внимание”, – возмущается Полина.

Бывшая жена Сереги снова вызвала полицию для фиксации действий в школе против родителей. На этот раз Полине удалось добиться желаемого.

“Все закончилось звонком главе администрации Киевского района города Харькова на территории которого находиться лицей, которая сообщила что эта ситуация у нее на контроле, и принято единое законное решение – отдать документы моих детей матери”, – рассказала девушка.

Фото: instagram.com/polina_lola

Но этим поездка женщины в Харьков не закончилась. Возле лицея к ней подошел мужчина, который представился мужем директора лицея и принялся ее оскорблять.

“Этот человек на протяжении всего обеденного перерыва оскорблял меня на улице, обзывал, ставил какие-то нелепые замечания, что я плохая мать, что не приходила к детям, что меня не знают учителя, намекал на аморальный образ жизни”, – рассказала Полина Ололо.

В итоге оказалось, что мужчина уже около 20 лет знаком с ее экс-мужем Серегой. “Теперь понятно, почему его жена пошла на все незаконные действия, лишь бы не выдавать мне документы”, – говорит Полина. В ответ на обидные слова мужчины Ололо написала на него заявление в полицию.

“Я понимаю, что впереди у меня более серьезная борьба, но эта маленькая победа показала, что я могу. Что я могу в этой стране победить без связей”, – резюмировала экс-супруга музыканта.

Ранее Полина Ололо рассказала, как прошла ее долгожданная встреча с младшим сыном. По словам женщины, сейчас мальчики запуганы и обработаны, и она может потерять их в суде.

Читайте также на theLime, как Серега прокомментировал скандал. На своей странице в Facebook он объяснил поведение бывшей жены “чрезмерной впечатлительностью”.

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