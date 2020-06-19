Зеленский обратился к ЕС из-за войны на Донбассе: “Не использовали весь потенциал”

Вчера, 18 июня, во время саммита “Восточного партнерства”, который проводился в онлайн-режиме, президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС из-за войны на Донбассе и заверил, что Евросоюз не использовал весь свой потенциал для установления безопасности.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, Зеленский подчеркнул, что в Европе существует ряд стран, которые по размеру примерно такие же или меньше, чем оккупированный Донбасс. Он считает, что Европейский Союз может усилить свой потенциал в решении вопроса войны на Европейском континенте.

Зеленский подчеркнул, что саммит “Восточного партнерства” не предполагает решение военных конфликтов, однако в ЕС не должны позволять внешним силам вторгаться на территорию других стран и создавать конфликты.

Он отметил, если пока конфликты происходят в Восточной Европе, это не значит, что они не будут распространяться по всему региону.