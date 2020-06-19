Пересечение КПВВ с ОРДЛО и Крымом: что такое приложение «Дій вдома» и как его установить

Мобильное приложении «Дій вдома» призвано контролировать режим самоизоляции для людей, вернувшихся с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из аннексированного РФ Крыма. Напоминаем, что 7 апреля 2020 года Минцифры выпустило мобильное приложение «Дій вдома» для контроля за самоизоляцией.

Правозащитники “Донбасс SOS” подготовили ответы на вопросы о том, что это за приложение, как его скачать и как оно работает.

Вопрос: Как авторизоваться в приложении?

Ответ: Необходимо установить приложение, отсканировав QR-код на информационных плакатах в зонах прохождения паспортного контроля, или найти «Дій вдома» с помощью поиска в App Store или Play Market.

После установки откройте приложение. Для начала работы с приложением «Дій вдома» необходимо ввести украинский номер мобильного телефона, который будет активным следующие 14 дней.

На номер поступит смс с кодом, который необходимо внести для регистрации в приложении.

Разрешить приложению отправлять push-уведомление (с помощью переключателя, который находится слева от поля введения номера телефона).

Дальше пользователю необходимо заполнить данные о локации места изоляции, то есть нужно указывать локацию места жительства, а не текущего местонахождения.

После заполнения данных о месте прохождения самоизоляции, в приложении появится окно «Вы уже по адресу самоизоляции или обсервации?». Именно это окно вам будет нужно показать представителю Государственной пограничной службы. Подтверждать прибытие по адресу самоизоляции и отправить эталонное фото нужно только по прибытии в место изоляции, так как в момент отправки эталонного фото также фиксируется ваша геолокация. Она должна совпадать с той, которую вы указали во время авторизации в приложении.

Для подтверждения прибытия на место самоизоляции по адресу, который был указан при пересечении КПВВ, человек должен сделать и отправить фото через соответствующую функцию в приложении. Первое фото, которое сделано во время авторизации в приложении, будет считаться эталонным. Именно с ним в дальнейшем искусственный интеллект будет сравнивать следующие фото. Поэтому фотографируйте, пожалуйста, свое лицо.

После того, как пользователь сделает свое эталонное фото, откроется основной экран в приложении со счетчиком дней до конца карантина. Отсчет начинается с 14 дней. В последний день самоизоляции счетчик будет показывать «0 дней самоизоляции или обсервации осталось». По завершении срока самоизоляции вместо счетчика появится уведомление «Завершился срок вашей самоизоляции или обсервации.

Чтобы убедиться, что человек не нарушает самоизоляцию, от 3 до 5 раз в день на смартфон приходит сообщение о том, что надо сделать собственное фото с включенной геолокацией. По умолчанию включается фронтальная камера.

Если пропустить 5 уведомлений и не отправить фото, тогда приходит красное уведомление о нарушении самоизоляции. Но есть возможность отправить фото, тогда нарушение отменяется.

Если не реагировать на сообщения в приложении, то после красного уведомления на место самоизоляции может прийти участковый или представители Национальной полиции, чтобы проверить, не нарушает ли человек условия самоизоляции. Предварительно они могут осуществить контрольный звонок.

В случае подтверждения нарушения самоизоляции, представителями Национальной полиции могут быть составлены протоколы для привлечения нарушителя к ответственности согласно действующему законодательству, а именно:

Административная ответственность: Статья 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение правил относительно карантина людей» влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч (17 000-34 000 грн) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностные лица — от двух до десяти тысяч (34 000-170 000 грн) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Следует заметить, что в Уголовном кодексе также имеется соответствующая статья: Статья 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений» наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч (17 000 — 51 000 грн) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением или лишением свободы сроком до трех лет. Те же действия, если они повлекли гибель людей или другие тяжелые последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Однако по сути она может распространяться лишь на должностных лиц. Либо в суде необходимо будет доказать, что именно действия обвиняемого привели к чьему-то заражению, что практически невозможно.

Вопрос: Сколько времени должно пройти от пересечения КПВВ до прибытия к месту самоизоляции, указанного при пересечении линии соприкосновения?

Ответ: 24 часа. Если вы не успели добраться за 24 часа к месту самоизоляции, Вам могут позвонить из Национальной полиции, уточнить причину. Может быть составлен протокол, но штрафные санкции не предусмотрены. Тем не менее, настоятельно рекомендуется уложиться в 24 часа.

Вопрос: Я планирую проходить самоизоляцию в густонаселенной квартире. Должны ли все жильцы квартиры ставить себе Приложение и проходить самоизоляцию?

Ответ: Нет. Самоизоляцию проходит человек, пересекший линию соприкосновения. Но остальным жильцам квартиры необходимо соблюдать меры предосторожности.

Вопрос: Можно ли указывать местом самоизоляции гостиницу?

Ответ: Да, можно

Вопрос: Как быть старушке, которая не может разобраться со своим смартфоном и установить Приложение?

Ответ: «Дій вдома» помогут установить пограничники при пересечении КПВВ. В дальнейшем- попросить родственников или знакомых помочь разобраться с Приложением.

Вопрос: Как быть, если смартфона нет?

Ответ: В таком случае необходимо пройти обсервацию. Наличие смартфона с установленным Приложением –обязательное условие прохождения самоизоляции.

Вопрос: нужно ли «Дій вдома» устанавливать заранее?

Ответ: Лучше установить его при прохождении КПВВ.

Вопрос: Можно ли установить «Дій вдома» на один смартфон, но на двух человек, проходящих самоизоляцию вместе?

Ответ: Нет. У каждого из проходящих самоизоляцию должен быть смартфон с установленным Приложением.

В случае возникновения дополнительных вопросов по Приложению «Дій вдома», Вы можете получить ответы от службы поддержки приложения с помощью чат-бота: https://chat.diia.gov.ua/