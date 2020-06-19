TAYANNA представила первый трек из нового альбома – в нем певица раскрывает секрет женской силы

Украинская певица TAYANNA анонсировала релиз четвертого мини-альбома и выпустила заглавный трек “Жіноча сила”, который задает ритм всей пластинке. Автором слов и музыки выступила сама исполнительница.

Презентация песни состоялась 19 июня на официальном YouTube-канале артистки и на всех цифровых площадках. “Девочки, девушки, женщины, эта песня для нас. Создавая композицию, мне хотелось, разделить с вами эмоцию счастья, безмятежности и веру в светлое будущее”, – комментирует TAYANNA.





Новый EP певицы увидит свет 26 июня. “Все песни из альбома “Жіноча сила” – это мотивация для нас – прекрасных женщин. На этот раз я писала о различных жизненных моментах, которые требуют пробуждения нашей внутренней силы. В каждой песне есть особая миссия: помогать женщинам наслаждаться их прекрасной жизнью”, – рассказала TAYANNA о своем будущем альбоме.

Фото: пресс-служба

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