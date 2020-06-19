В Луганской области домам-интернатам передали гумпомощь для противодействия COVID-19

Помощь оказана Троицкому, Белокуракинскому, Сватовскому, Кременскому областным домам-интернатам для пожилых людей и людей с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА

В частности, получены средства личной защиты и специальные наборы гигиенических и дезинфекционных средств, адаптированных к противодействию распространению инфекции COVID-19 в интернатных учреждениях.

Это результат сотрудничества Департамента социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации с международными организациями UNFPA Украины и HelpAge International.

В каждом наборе содержатся средства для подопечных областных интернатов и для сотрудников. Кроме того, в каждый пакет вложены информационные материалы как защититься от этого заболевания, разработанные HelpAge Intеrnational, материалы кампании UNFPA Украины «Разорви круг» о домашнем насилии и имеющиеся сервисы помощи.

Следует отметить, что в области действуют 4 областных интернатных учреждения для пожилых и лиц с инвалидностью, в которых сегодня проживает около 300 человек.