Луганщина: За минувшие сутки спасатели дважды ликвидировали пожары в частном жилом секторе

18 июня в 15:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: пгт. Марковка, ул. Подгорная.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели подтвердили возгорание мебели и домашних вещей в двух комнатах.

Пожар на площади 70 кв. м локализован в 16:06 и ликвидирован в 16:49.

К ликвидации привлекались 5 пожарных и 2 единицы техники.

Следующий вызов поступил на пункт связи 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области 19 июня в 4:48. Пожар произошел в г. Лисичанск, ул. Гущенко, где в частном жилом доме спасатели ликвидировали возгорание домашней утвари.

Пожар на площади 16 кв. м локализован в 5:11 и ликвидирован в 5:53.

К ликвидации привлекались 7 пожарных и 2 единицы техники.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

Причины возникновения пожаров пока выясняют специалисты.