Луганщина: За минувшие сутки спасатели дважды ликвидировали пожары в частном жилом секторе

18 июня в 15:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: пгт. Марковка, ул. Подгорная.
Об этом сообщает областное спасательное ведомство.
Прибыв на место происшествия, спасатели подтвердили возгорание мебели и домашних вещей в двух комнатах.
Пожар на площади 70 кв. м локализован в 16:06 и ликвидирован в 16:49.
К ликвидации привлекались 5 пожарных и 2 единицы техники.
Следующий вызов поступил на пункт связи 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области 19 июня в 4:48. Пожар произошел в г. Лисичанск, ул. Гущенко, где в частном жилом доме спасатели ликвидировали возгорание домашней утвари.
Пожар на площади 16 кв. м локализован в 5:11 и ликвидирован в 5:53.
К ликвидации привлекались 7 пожарных и 2 единицы техники.
Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.
Причины возникновения пожаров пока выясняют специалисты.