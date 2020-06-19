Стало известно, где выявлены новые случаи коронавируса в Луганской области

За прошедшие сутки в Луганской области подтверждено еще 3 случая инфицирования COVID 19.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”

Это 2 человека из Рубежного, контактировавших с семьей, которая заболела накануне. Также житель пгт Новопсков вернулся из РФ уже с клиническими проявлениями болезни, обратился к врачу, после ПЦР исследования ему установлен диагноз коронавирусной инфекции.



Всего за период эпидемии, специалистами обработано 515 подозрительных случаев, в 71 случае диагноз подтвержден, 52 человека уже выздоровели. Продолжают лечение 19 человек, из них 4 лечатся в стационарах.