На Луганщине за минувшие сутки – шесть обстрелов

Шесть обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в Луганской области 18 июня, передает ВестиЛуг.

Три обстрела боевики совершили по украинским позициям вблизи Орехово, применив автоматические станковые гранатометы, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также трижды боевики открывали огонь в направлении Крымского из минометов 120 мм калибра, реактивных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.