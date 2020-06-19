Команда Трампа попала в скандал из-за нацистского треугольника: в чем суть

В четверг, 18 июня, администрация Facebook удалила серию сообщений и рекламных публикаций избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа по причине нарушения правил соцсети “против организованной ненависти”.

Как пояснил представитель Facebook, сообщения содержали критику “леворадикальных групп”, которые “носятся по улицам и вызывают абсолютный хаос”. Авторы публикаций назвали их ответственными за “беспорядки”. Посты были проиллюстрированы изображением перевернутого красного треугольника.

В свою очередь представитель кампании Трампа заявил, что красный треугольник является эмодзи, а также “символом, широко используемым движением “Антифа”, и не входит в базу данных Антидиффамационной лиги (еврейской неправительственной правозащитной организации).

Однако представитель правозащитной организации Джонатан Гринблет не согласился с таким объяснением Белого дома и написал в Twitter, что этот символ “нацисты применяли для обозначения политических заключенных в концентрационных лагерях”. Участникам избирательной кампании Трампа “необходимо выучить историю, поскольку невежество не оправдывает использование нацистской символики”, подчеркнул он.

Как сообщал “источник”, в Израиле начинают строительство нового города на Голанских высотах. Поселение будет названо в честь президента США Дональда Трампа.