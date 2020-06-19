+ 3 новых случая COVID-19 в Луганской области

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 июня в Украине подтверждены 34 984 случая COVID-19, из них 16 033 выздоровели, 985 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 921 случай.

Об этом сообщает МОЗ Украины

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 542247, методом ИФА – 115494.

Всего заболевание подтверждено в 2570 детей и 5877 медиков. В госпитализации нуждались 9767 человек, в подключении к аппарату ИВЛ – 343 пациента. 25217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3548 медработников.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. – 1596 (990 выздоровели)

Волынская обл. – 1673 (548 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1021 (758 выздоровели)

Донецкая обл. – 350 (142 выздоровели)

Житомирская обл. – 1201 (609 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1960 (833 выздоровели)

Запорожская обл. – 547 (385 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1940 (1064 выздоровели)

г. Киев – 4176 (1332 выздоровели)

Киевская обл. – 2142 (994 выздоровели)

Кировоградская обл. – 604 (502 выздоровели)

Луганская обл. – 71 (52 выздоровели)

Львовская обл. – 3540 (663 выздоровели)

Николаевская обл. – 338 (264 выздоровели)

Одесская обл. – 1200 (510 выздоровели)

Полтавская обл. – 289 (262 выздоровели)

Ровенская обл. – 2693 (1467 выздоровели)

Сумская обл. – 246 (178 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1605 (1050 выздоровели)

Харьковская обл. – 1744 (812 выздоровели)

Херсонская обл. – 185 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 608 (474 ​​выздоровели)

Черкасская обл. – 585 (388 выздоровели)

Черновицкая обл. – 4211 (1470 выздоровели)

Черниговская обл. – 459 (112 выздоровели).

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, что по состоянию на 18 июня в Луганской области было 68 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.