Какие области в Украине вырвались вперед по коронавирусу: данные на 19 июня

По состоянию на 19 июня в Украине зарегистрировано 34 984 случаев коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего за время пандемии в стране выздоровели 16 033 человека. Но также зафиксировано 985 летальных случаев.
Всего заболевания подтверждено у 2 570 детей и 5 877 медиков. В госпитализации нуждались 9 767 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 343 пациента. 25 217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3 548 медработников.
За последние сутки лабораторно подтверждено 921 случай COVID-19.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 542 247, методом ИФА – 115 494.
Случаи коронавируса по областям:
- Винницкая обл. – 1596 (990 выздоровели)
- Волынская обл. – 1673 (548 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 1021 (758 выздоровели)
- Донецкая обл. – 350 (142 выздоровели)
- Житомирская обл. – 1201 (609 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 1960 (833 выздоровели)
- Запорожская обл. – 547 (385 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 1940 (1064 выздоровели)
- Киев – 4176 (1332 выздоровели)
- Киевская обл. – 2142 (994 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 604 (502 выздоровели)
- Луганская обл. – 71 (52 выздоровели)
- Львовская обл. – 3540 (663 выздоровели)
- Николаевская обл. – 338 (264 выздоровели)
- Одесская обл. – 1200 (510 выздоровели)
- Полтавская обл. – 289 (262 выздоровели)
- Ровенская обл. – 2693 (1467 выздоровели)
- Сумская обл. – 246 (178 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 1605 (1050 выздоровели)
- Харьковская обл. – 1744 (812 выздоровели)
- Херсонская обл. – 185 (174 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 608 (474 выздоровели)
- Черкасская обл. – 585 (388 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 4211 (1470 выздоровели)
- Черниговская обл. – 459 (112 выздоровели).
Данные не учитываются на оккупированных территориях АР Крым, в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал “источник”, в Киеве в четверг, 18 июня, от осложнений коронавирусной инфекции умер начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда.