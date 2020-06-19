Какие области в Украине вырвались вперед по коронавирусу: данные на 19 июня

По состоянию на 19 июня в Украине зарегистрировано 34 984 случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего за время пандемии в стране выздоровели 16 033 человека. Но также зафиксировано 985 летальных случаев.

Всего заболевания подтверждено у 2 570 детей и 5 877 медиков. В госпитализации нуждались 9 767 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 343 пациента. 25 217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3 548 медработников.

За последние сутки лабораторно подтверждено 921 случай COVID-19.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 542 247, методом ИФА – 115 494.

Случаи коронавируса по областям:

Винницкая обл. – 1596 (990 выздоровели)

Волынская обл. – 1673 (548 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1021 (758 выздоровели)

Донецкая обл. – 350 (142 выздоровели)

Житомирская обл. – 1201 (609 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1960 (833 выздоровели)

Запорожская обл. – 547 (385 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1940 (1064 выздоровели)

Киев – 4176 (1332 выздоровели)

Киевская обл. – 2142 (994 выздоровели)

Кировоградская обл. – 604 (502 выздоровели)

Луганская обл. – 71 (52 выздоровели)

Львовская обл. – 3540 (663 выздоровели)

Николаевская обл. – 338 (264 выздоровели)

Одесская обл. – 1200 (510 выздоровели)

Полтавская обл. – 289 (262 выздоровели)

Ровенская обл. – 2693 (1467 выздоровели)

Сумская обл. – 246 (178 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1605 (1050 выздоровели)

Харьковская обл. – 1744 (812 выздоровели)

Херсонская обл. – 185 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 608 (474 выздоровели)

Черкасская обл. – 585 (388 выздоровели)

Черновицкая обл. – 4211 (1470 выздоровели)

Черниговская обл. – 459 (112 выздоровели).

Данные не учитываются на оккупированных территориях АР Крым, в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал “источник”, в Киеве в четверг, 18 июня, от осложнений коронавирусной инфекции умер начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда.