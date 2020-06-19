Украина продолжает бить рекорд по коронавирусу: статистика на 19 июня

По состоянию на утро пятницы, 19 июня, Украина поставила очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом – за сутки зафиксирован 921 новый случай COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Всего на данное время коронавирусом в Украине заразились 34 984 человека. Умерли от осложнений коронавирусной инфекции 985 людей (+19 за минувшие сутки).

15 447 заболевших выздоровели от COVID-19.

Отметим, днем ранее в Украине было 829 заболевших коронавирусом за сутки.

Как сообщал “источник”, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предупредил, что Украине 7 тысяч граждан могут умереть от коронавируса COVID-19 к концу года, если украинцы не будут соблюдать адаптивный карантин.