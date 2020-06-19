Скоро появятся пираньи: в сети показали фото экзотической рыбы, пойманной в Украине

В Днепре из водоема выловили экзотическую рыбу, вид которой можно встретить в Америке.

Об этом сообщает Госрыбагентство Украины на Facebook-странице.

17 июня в Кременчугском водохранилище в районе города Светловодск поймали сома кольчужного. Вес рыбы составил 600 граммов.

Лорикарии или кольчужные сомы (Loricariidae) – семейство пресноводных рыб отряда сомоподобные. Их можно встретить в бассейнах рек Южной Америки. Их тело покрыто сросшимися костными пластинками, которые напоминают кольчугу рыцарей и защищают этих рыбок от естественных врагов.

В сети опубликовали фото украинской находки. Рыба имеет коричневый цвет с черными пятнами.

Как сообщал “источник”, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области отдыхающие заметили дельфинов, которые подплыли близко к берегу и туристам.