В центре Киева молодая мошенница цинично зарабатывает на жалости к детям: фото и видео

В центре Киева заметили молодую мошенницу, которая зарабатывает деньги под видом волонтерской деятельности ради спасения детей.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”.

Девушка уже 4 года “промышляет” на Майдане Независимости. Она ходит и собирает средства на лекарства для больного ребенка. Мошенница требует у прохожих деньги, а если люди отказывают, то она оскорбляет их и ругается.

Отмечают, что девушка носит с собой сундук для сбора денег. На первый взгляд он опломбирован, но в нем есть отверстие, через которое можно достать купюры.

“Волонтерше” задали вопросы о состоянии ребенка и диагнозе, на что она дала номер директора своей организации. Выяснилось, что “директор” работает курьером в Glovo и даже не знает в каком районе находится офис организации.

Сама мошенница заявляет, что это не работа, а благотворительность и этим она занимается уже четвертый год (что и подтверждают местные жители). Также, она добавляет, что за все время они помогли 56 детям с тяжелыми диагнозами и из этих денег она не получила ни копейки.

“Конечно, отдавать свои средства подобным лицам – ваше личное дело, нам это показалось, как минимум, странным. Поэтому, на место были вызваны правоохранители, которые получили заявление и просьбу разобраться с этим лицом”, – написали в сети и опубликовали фото.

Как сообщал “источник”, в сети показали парочку воров, которых на Воздухофлотском проспекте в Киеве задержали во время попытки украсть мобильный телефон и портмоне.