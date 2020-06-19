В Беларуси назревает Майдан: фото и видео масштабной акции противников Лукашенко

В четверг вечером, 18 июня, в Минске (Беларусь) прошел пикет против действующего президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание “Хартыя 97”.

Люди собрались под зданием Белорусской государственной филармонии на Пикет солидарности в знак солидарности с политзаключенными.

Предшествовало акции задержание кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Также ранее были арестованы народный блогер Сергей Тихановский, лидеры оппозиции Николай Статкевич, Павел Северинец, Максим Винярский, Ольга Николайчик и другие.

Несколько тысяч людей около 18:00 выстроились в длинную очередь вдоль проспекта Независимости. Активисты стали в “цепь”, чтобы продемонстрировать власти свое недовольство. Со временем на пикет начали подходить все больше людей, они хлопали в ладоши.

По словам активистов, они не верят в обвинения, выдвинутые потенциальному кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико.

“Надо людям выходить и бороться. Само ничего не придет. Мы же не хотим ничего плохого. Мы хотим жить по-человечески”, – заявила одна из участниц.

Активистам даже не помешал начавшийся дождь. Ливень мог прекратить акцию, но многие остались в очереди, другие просто спрятались под накрытия, но не ушли.

“Лукашенко потерял берега, ведет себя как хам. Даже если он сам себя выберет – это ненадолго. Все против него, в том числе экономика”, – отметила другая участница акции солидарности.

Уже к 20:00 очередь растянулась более чем на километр. Организаторы акции анонсировали, что она будет проходить до 21:00. Однако к этому времени очередь только увеличилась еще на один километр.

Чтобы поддержать участников проезжающие по проспекту Независимости авто сигналили в знак солидарности.

Тем временем очередь стала еще большей. В ней выстроили около пяти тысяч человек. Люди не расходились аж до полуночи.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как сообщал “источник”, ранее беларусы выходили на акцию протеста против объединения Беларуси с Россией.