Предатели, воры и невиновные: ток-шоу “Все по беспределу” про суды над топ-политиками в Украине

Насколько оправданы суды над политиками в Украине, которые проходят в последнее время. Чем является уголовная ответственность для них – репрессиями или справедливым наказанием.

На эту тему на “источник TV” вышел свежий выпуск политического ток-шоу Роксаны Руно “Все по беспределу”.

Гость передачи – телеведущий и журналист Сергей Иванов.

Как сообщал “источник”, Печерский районный суд Киева перенес на 1 июля избрание меры пресечения народному депутату Петру Порошенко. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что арестовывать экс-президента не нужно. Свое решение она объяснила тем, что Порошенко должен посещать заседания Верховной Рады, проводить встречи с избирателями. Кроме того, она учла его слова, что скрываться он не намерен.

Напомним, ГБР открыло дело против Порошенко за разжигание межнациональной розни при создании ПЦУ.