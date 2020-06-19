Жара, но с “сюрпризами”: синоптики дали прогноз до конца недели в Украине

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни, в Украине будет

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 19 июня, по всей территории Украины будет падать дождь, прогнозируют грозы, лишь в Харькове, Донецке и Луганске будет ясно и солнечно.

Температура воздуха:

на западе 22-29 градусов;

на востоке 26-31 градус;

на севере 27-30 градусов;

на юге 25-29 градусов;

в центре Украины и Киеве 28-30 градусов;

В субботу, 20 июня, солнечно и ясно будет лишь в Донецке, Луганске и Харькове, на остальной территории Украины будут грозы.

Температура воздуха:

на западе 22-27 градусов;

на востоке 26-31 градус;

на севере 27-30 градусов;

на юге 24-29 градусов;

в центре Украины и Киеве 28-30 градусов;

В воскресенье, 21 июня, по всей территории Украины тоже будет падать дождь, в стране прогнозируют грозы, лишь в Харькове, Донецке и Луганске будет ясно и солнечно.

Температура воздуха:

на западе 22-27 градусов;

на востоке 27-31 градус;

на севере 27-30 градусов;

на юге 24-29 градусов;

в центре Украины и Киеве 28-30 градусов;

Как сообщал “источник”, ранее украинский метеоролог Вера Балабух сообщила, что лето в 2020 году в Украине будет теплым и сухим.

Также ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на лето 2020 года.