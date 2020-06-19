Убийство Гандзюк: суд принял жесткое решение по Мангеру

Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, суд арестовал до 28 июля.

Об этом сообщает издание “Ґраты“.

Судья Печерского районного суда Киева Татьяна Ильева арестовала Мангера на полтора месяца, без права внесения залога. Такое решение вынесли 18 июня, а меру пресечения избирали с пятницы, 12 июня.

Вместе с тем, прокуратура неоднократно заявляла о затягивании процесса со стороны защиты Мангера. Его начали представлять пять адвокатов: Александр Шадрин, Дмитрий Ильченко, Константин Глоба, Андрей Мурашкин и Андрей Левковец.

Прокуратура ходатайствовала об аресте Мангера из-за угроз свидетелям по делу об убийстве, которые последовали после того, как стороны ознакомилась с материалами дела по окончанию следствия. По мнению прокуратуры, Мангер причастен к угрозам. Меру пресечения просили изменить на безальтернативный арест.

“Свидетелям присылали письма с угрозами, угрожали по телефону. И в прямом общении – не лично Мангер, но связанные с ним лица”, – рассказал прокурор Андрей Синенко.

Однако фамилии свидетелей не обнародовали. Процесс проходит в закрытом режиме – чтобы не разглашать их личные данные и обстоятельства давления.

В то же время защита Мангера отрицала давление на свидетелей. Адвокаты представили материалы, которые должны доказать невиновность их подзащитного: прохождения экспертизы Мангером на полиграфе, где он говорит, что не заказывал убийство Гандзюк. По версии защиты, к смерти Гандзюк причастна СБУ. Адвокаты заявили, что могут предоставить доказательства о халатности врачей, которые боролись за жизнь Гандзюк.

Как сообщал “источник”, адвокат Мангера заявил, что чиновник жалуется на проблемы с сердцем.