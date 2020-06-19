Между Томосом и Филаретом: эксперт пояснила, почему ГБР завела дело против Порошенко

Регистрация Государственным Бюро Расследований уголовного производства по статье 161 УК о разжигании межрелигиозной вражды в процессе получения томоса об автокефалии ПЦУ, как заявило сегодня ГБР, произошло по заявлению главы УПЦ КП патриарха Филарета (Денисенко) и верующих Киевского патриархата. Это очень примечательный факт для всего проекта “Томос” как части предвыборной кампании Петра Порошенко.

Такое мнение высказала политический эксперт Елена Дьяченко.

В контексте отношений Петра Порошенко и патриарха Филарета неудивительно, что дело дошло до обычного доноса. Дело в том, что своих храмов и собственности у ПЦУ не было, и строить их, судя по всему, они не планировали. Материальной основой ПЦУ планировалось сделать, с одной стороны, епархии и собственность Киевского патриархата, а с другой – расчет строился на переходы в ПЦУ общин верующих канонической Украинской Православной церкви. Провалилось и то, и другое.

Условием участия в ПЦУ патриарха Филарета было сначала право возглавить новосозданную структуру, а потом, когда этого не произошло, – сохранить звание почетного патриарха и руководить негласно. По сути, это была коммерческая сделка между политиком, который хотел использовать Церковь и церковником, который хотел использовать политику. Один хотел ресурс для своей президентской избирательной кампании, другой – канонический статус и избавление от статуса раскольника.

Свои обещания бывший президент выполнять не спешил и не планировал, в результате Филарет хлопнул дверью и вышел из сделки, отозвал свою подпись под томосом, остановив через суд ликвидацию УПЦ КП и заявив, что разрушит ПЦУ. Именно это и происходит сегодня, когда в Киевский патриархат возвращаются из ПЦУ священники, а сам Филарет подал заявление против Петра Порошенко в СБУ и ГБР, которое и легло в основу сегодняшнего уголовного производства. Итог этого построенного на лжи и насилии политического проекта – проигранные выборы и несостоявшееся патриаршество.

С выходом Киевского патриархата из ПЦУ уже можно было говорить о том, что томос о так называемой автокефалии потерял свою легитимность (напомню, главным условием патриарха Константинопольского Варфоломея было участие в проекте трех православных конфессий – канонической УПЦ, но она отказалась от участия сразу, и двух непризнанных УПЦ КП и УАПЦ, из которых одна уже вышла, а вторая близка к этому). А с регистрацией сегодняшнего уголовного производства по статье 161 УК можно говорить о том, что и законность томоса уже дрейфует в уголовном направлении.

Ведь во время проекта создания своей карманной церкви Петр Порошенко наговорил и натворил на хороший состав преступления как по статье о разжигании межрелигиозной розни, так и по ряду других, в первую очередь о превышении конституционных полномочий президента и грубом вмешательстве государственной машины в дела Церкви.

И делал он это осознанно и с умыслом. Для переходов священников вместе с приходами из канонической УПЦ в ПЦУ был вовсю запущен админресурс: осуществлялось давление на верующих и священнослужителей со стороны радикалов и чиновников, епископов вызывали на допросы в правоохранительные органы, местные власти получили задачи обеспечить статистику массовых переходов любой ценой. Для этого была разработана и законодательная база, легализовавшая захваты храмов, одним из законов принятого тогдашней коалицией антицерковного пакета у УПЦ планировалось отобрать даже название, путем перерегистрации уставов религиозных общин УПЦ. На тот момент общими усилиями УПЦ и возглавляемого Вадимом Новинским Оппозиционного блока атаки на УПЦ удалось отбивать, однако антицерковные законы не отменены до сих пор, а рейдерские захваты храмов по инерции продолжаются и по сей день. До возобновления справедливости пока очень далеко.

Хотя для большинства верующих канонической УПЦ проект “Томос” стал испытанием и укрепил в вере и верности своей Церкви, но, к сожалению, ни к чему, кроме потерь и раскола в украинском и мировом православии, он не привел. Разожженный Петром Порошенко в корыстных целях социальный конфликт на почве религиозной вражды продолжается.

Именно поэтому для общества крайне важно сейчас получить сигнал от власти о том, что справедливость и законность будут установлены. Что чиновник, нарушивший базовое право человека – право на свободу совести и вероисповедания – понесет ответственность по закону, что все противоправные деяния будут публично осуждены, а государство выступит арбитром и гарантирует выполнение Конституции. Это единственный путь к межконфессиональному миру, установив который, украинское государство сможет прекратить войну и вернуть и мир политический.