В России устроили с африканцами репетицию парада победы: видео

В Калининграде в подготовке парада ко Дню Победы задействовали африканских курсантов.

Об этом сообщил журналист Олег Кашин на своей странице в Facebook.

Журналист показал видео с военным ритуалом морских курсантов на плацу Военного учебно-научного центра ВМФ РФ “Военно-морская академия”.

“В Калининграде готовятся к параду”, – написал Кашин.

Африканские гардемарины в парадных белых мундирах бегут с флагом Анголы и речитативом выполняют военную песню. Песня напоминает рэп. Действо снимал на свой смартфон православный священник.

Как известно, парад Победы в Калининграде анонсирован на 24 июня. В этот день по городу должна пройти наземная техника, пехота, а в воздухе – авиация.

Напомним, Кремль не отказался от проведения парада ко Дню Победы несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. В России активно готовятся к мероприятие, которое было перенесено с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Однако это решение может стать “контрольным выстрелом” для президента РФ Владимира Путина.