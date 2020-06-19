Вдали от цивилизации: названо самое спокойное место для пляжного отдыха в Украине

Самым спокойным местом для летнего отдыха в Украине назвали поселок Покровка, который расположенной на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Об этом сообщают в материале “источника”.

Чистый песок, просторные пляжи и природа, к которой почти не прикасается рука человека. Место в некотором смысле уникальное. С одной стороны коса омывается Черным морем, а с другой – водами Днепра.

Здесь есть три варианта размещения: мини-пансионаты, гордо именуемые “базами отдыха”, частные домовладения (“апартаменты”) и “фишка” Кинбурнской косы – палаточные лагеря, которых тут несколько.

Организаторы предлагают в аренду 2-3-4-местные палатки. Рядом – умывальники и душ с пресной водой. Стоимость проживания в лагере – около сотни гривен в сутки. Дети до 7 лет – бесплатно.

Питание отдыхающие организуют себе самостоятельно. Продукты можно купить в ближайшем магазине или заказать у местных жителей.

На “базах отдыха” вам могут предложить номера двух видов: с удобствами (душ, туалет) и без них. В первом случае за номер придется заплатить около 250-300 гривен с человека. “Эконом-вариант”, при котором удобства располагаются на улице, обойдется в пределах 150 гривен за одного отдыхающего. Пансионаты предлагают трехразовое питание а-ля “домашняя кухня” или предоставляют все необходимое для приготовления еды.

Удаленность от людей имеет и свои минусы. На косе практически нет никаких развлечений. Следующий минус – сюда трудно добраться. Проще всего добираться из Очакова на катере, который курсирует каждый день.

Своим авто доехать труднее. И дело не только в том, что расстояние от Одессы составляет около 330 километров, а от Киева – более 670 километров. Нужно будет преодолеть непростой маршрут Алешки – Голая Пристань – Геройское – Васильевка – Покровское. Есть риск, что авто, если это не внедорожник, попросту застрянет в песке.

Подробнее об этом читайте в материале “источника” – Летний отпуск 2020: где и за сколько можно отдохнуть в Николаевской области.