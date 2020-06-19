Забудьте о ссорах: что нельзя делать 19 июня – запреты и приметы

В Украине и других странах мира 19 июня отмечают несколько праздников.

Также издавна люди верят в приметы.

Какой праздник

Мир отмечает Международный день прогулки.

ООН проводит Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. В США устраивают День эмансипации (День свободы).

Также по народному календарю, 19 июня – день Лариона (Ларион Пропольник).

У православных 19 июня день памяти преподобного Варлаама Хутынского. Также почитается память преподобного Илариона Далматского (Нового).

Что нельзя делать

В этот день нельзя ссорится с окружающими вас людьми. Также не принято лениться, обижаться, ныть и жаловаться.

Полоть сорняки на огороде разрешается только в период, когда месяц идет на убыль. Считалось, что если месяц прибывает, то тогда полоть нельзя – это болезненная трата сил.

Нельзя выбрасывать в этот день остатки со стола. Лучше все оставшееся отдать нуждающимся.

Что нужно делать

День благоприятный для работы. Кроме того, хорошо 19 июня гулять.

Это лучшее время для занятия благотворительностью.

Приметы

Если северный или восточный ветер – к очень дождливому лету.

Вечером жуки летают – к хорошей погоде в ближайшее время;

Звонкий гром – к ливню, глухой – к тихому дождю.