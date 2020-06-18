В Украине нашли надгробия знаменитого раввина, почитаемого как святого: фото

В городе Бердичеве (Житомирская область) в ходе ремонтных работ были обнаружены древние еврейские надгробия раввина Леви Ицхака, одного из крупнейших хасидских цадиков 18-19 веков, известного как Бердичевский рабби, и трех его сыновей.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице главный раввин Украины Моше Реувен Асман в четверг, 18 июня, опубликовав фото с места находки.

“В ходе ремонтных работ, проводившихся в Бердичеве на Оэле (могиле, – “источник”) раби Леви Ицхака, при вскрытии бетонного пола, были обнаружены изначальные оригинальные старинные надгробные плиты Цадика и трех его сыновей. Надгробиям более 120 лет”, – сказано в сообщении.

Оригинальные надгробные плиты находились на глубине около 1,5 метра и на некотором расстоянии от того места, которое в последние годы считалось надгробием. Предполагается, что бердичевские евреи спрятали их под толщей бетона, чтобы спасти от разрушения коммунистическими властями.

Леви Ицхак бен Меир из Бердичева был один из крупнейших хасидских цадиков конца 18 – начала 19 столетий, получивший при жизни известность как Бердичевский рабби. Он почитается как святой. Его фундаментальный труд “Кдушат Леви” (“Святость Леви”) оказал значительное воздействие на еврейскую культуру в целом и принадлежит к числу самых читаемых произведений из классической библиотеки хасидизма.

Как ранее сообщал “источник”, в Умани возле могилы раввина Нахмана группа людей, вооруженных ножами и палками, напали на находившихся там евреев.