Ученые разгадали тайну странной находки, которой 68 млн лет: фото

Ученые в Антарктиде обнаружили странное ископаемое размером с футбольный мяч и до последнего не знали что это, но позже выяснилось, что это некое яйцо с мягкой скорлупой.

Об этом ученые написали в соответствующей статье.

В частности, проведенный анализ показал, что это яйцо, которое является самым большим из когда-либо найденных, было снесено около 68 млн лет кем-то вроде вымершей морской змеи.

По словам руководителя группы исследователей, которые занимались этим вопросом, Лукаса Лежандра, открытие должно прекратить почти десятилетие спекуляций о ископаемых и может изменить представление о жизни морских существ.

“Очень редко можно найти ископаемые яйца с мягкой скорлупой, которые так хорошо сохранились“, – сказал Лукас Лежандр, научный сотрудник Техасского университета в Остине.

Окаменелость была обнаружена в 2011 году группой чилийских ученых, работающих в Антарктиде. Она была похожа на печеную картошку, но размерами 28 на 18 сантиметров. В течение многих лет приглашенные ученые тщетно исследовали ископаемое, пока в 2018 году палеонтолог не предположил, что это может быть яйцо. Это была не самая очевидная гипотеза, поскольку внутри не было скелета, подтверждающего это.

“Это новое яйцо, безусловно, самое большое яйцо с мягкой скорлупой, когда-либо обнаруженное. Мы не знали, что эти яйца могут достигать таких огромных размеров, и, поскольку мы предполагаем, что оно было отложено гигантской морской рептилией, оно также может быть уникальным шансом изучить репродуктивную стратегию этих животных”, – добавил ученый.

Как сообщал “источник”, в Норвегии ученые нашли настольную игру, которой уже 1 600 лет.

Также археологи нашли в штате Вирджиния стеклянную бытулку времен гражданской войны, которая, предположительно была изготовлена ведьмой.