“Реал” одержал яркую победу над “летучими мышами” в чемпионате Испании

В матче 29-го тура чемпионата Испании мадридский “Реал” разгромил “Валенсию” со счетом 3:0.
“Реал” – “Валенсия” – 3:0 (0:0)
Голы: Бензема (61, 87), Асенсио (74)
“Реал”: Куртуа, Варан, Рамос, Карвахаль, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде (Асенсио, 74), Азар (Винисиус, 82), Бензема.
“Валенсия”: Силлессен, Гайя, Мангаля, Гильямон, Васс, Солер (Черышев, 69), Кондогбиа, Парехо (Коклен, 69), Ферран Торрес (Гедеш, 59), Родриго (Ли Кан Ин, 76), Макси Гомес (Гамейро, 60).
Предупреждения: Гайя (24), Гильямон (84).