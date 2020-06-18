Ученые нашли останки черепахи, жившей 8 млн лет назад: фото

Российские ученые в одном из песчаных карьеров села Бешпагир (Ставропольский край, РФ) обнаружили большой брюшной щит ископаемой древней черепахи, которая жила 8 млн лет назад.

Об этом говорится в сообщении на сайте Северо-Кавказского федерального университета (Россия).

Уникальную находку обнаружили заведующий кафедрой геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Института нефти и газа Абдул-Гапур Керимов и доцент Евгений Соколенко вместе с палеонтологом Михаилом Шерстюковым при исследовании будущих мест производственной практики. В ней ученые разглядели останки древнего пресмыкающегося возрастом 8 млн в сарматских отложениях.

Специалисты Ставропольского государственного музея-заповедника определили по фото, что найденные останки – щитки пластрона (нижнего панциря) черепах.

Ранее ученые уже находили целостный панцирь черепахи, в монолите песчаника сохранилась также верхняя часть – карапакс. До этого в Ставропольском крае целые панцири черепах не попадались, находили лишь отдельные их фрагменты.

“На самом деле это уникальная находка, очень редко удается обнаружить такие большие образцы. В экспедиции я совершенно случайно увидел маленькую оранжевую полосу, – рассказывает Абдул-Гапур Керимов. – Мы предположили, что это древняя черепаха. Качество ископаемых напрямую зависит от природных условий. Эта черепаха хорошо сохранилась, потому что попала в песок, который потом превратился в достаточно большой песчаник. За 8 миллионов лет она полностью окаменела. Мы обнаружили, что она лежит вверх ногами. Когда отбили песчаник, оказалось, что уцелел даже узор на панцире “.

В данный момент панцирь черепахи находится в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.

Напомним, ранее в Украине археологи раскопали фигурку мифического существа – фигурку грифона, которая была вырезана из кости в XI-XII веке.