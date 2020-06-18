Нашествие Робин Гудов: сети обсуждают загадочный погром авто в Киеве

В Киеве неизвестные измазали автомобили чем-то бурого цвета и побили стекла.

Фото опубликовал блогер Влад Антонов.

Инцидент произошел в Печерском районе Киева на бульваре Леси Украинки, 23.

Пользователи сети теряются в догадках что именно произошло и чем измазали авто.

“Понастроили “элитных” скворечников – в семье по 2-3 машины. Где соответствующее количество парковок, парки, скверы?… Пройти негде, проехать сложно, припарковать машину возле дома – это целое дело. Нигде в Европе так неуважают свой город, как мы Киев”, – написала один из комментаторов.

Как сообщал “источник”, на улице Шота Руставели в Киеве неизвестный водитель автомобиля Cadillac припарковал свое транспортное средство рядом с рестораном грузинской кухни, не оставив на тротуаре прохода для пешеходов.

Напомним, что электромобиль бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана в среду, 17 июня, обнаружили припаркованным рядом с рестораном морепродуктов Catch в Киеве поперек проезжей части улицы.